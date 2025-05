Monika Kaelin hat vier Milzen «Ich bin ein medizinisches Weltwunder»

Wenn Monika Kaelin (70) zum Prix Walo ruft, kommen sie alle. Am Samstag ist es wieder zu so weit, Blick überträgt die Preisverleihung live. Was es mit Kaelins vier Milzen auf sich hat und wohin sie nach dem Event reist, erfährst du in bei «Glamour & Gossip».

Publiziert: 14:37 Uhr | Aktualisiert: vor 14 Minuten