Zoë Kravitz ist bekannt für ihren mühelosen Stil und ihre Schauspielkarriere. Ein Blick auf ihr Liebesleben zeigt aber auch, dass sie in Sachen Männern einen exklusiven Geschmack hat und sie schon so manch einen Promi an der Angel hatte.

1/12 Knistert es auf dem roten Teppich zwischen Austin Butler und Zoë Kravitz wirklich, oder ist es nur eine PR-Masche für ihren Film? Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Zoë Kravitz: Schauspielerin mit zeitlosem Stil und interessanter Beziehungshistorie

Kravitz' Karriere umfasst Schauspiel, Regie und Drehbuch für «Blink Twice»

Beziehungen mit bekannten Persönlichkeiten, darunter Channing Tatum und Harry Styles Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jaray Fofana Redaktorin People

Zoë Kravitz (36) ist eines dieser zeitlosen «It-Girls», deren Stil mühelose Coolness ausstrahlt. Ob auf den Strassen ihrer Heimat Brooklyn oder auf dem roten Teppich, sie liefert immer wieder Inspiration für neue Looks.

Allerdings wurde Zoë Kravitz nicht primär durch ihren mühelosen Stil bekannt, sondern durch ihre Schauspielkunst. Die Tochter von Lisa Bonet (57) und Musiker Lenny Kravitz (61) gab ihr Leinwanddebüt 2007. Im Jahr 2024 feierte die Schauspielerin ihr Regie- und Drehbuchdebüt mit dem Film «Blink Twice», in dem sie auch die Rolle der «Swanky Stewardess» spielte.

Wer erobert Zoë Kravitz' Herz?

Mit ihrer Coolness zieht Zoë Kravitz auch die Männer in ihren Bann. Ihre Beziehungen haben ebenso wie ihre Outfits stets für Schlagzeilen gesorgt. Wir werfen einen Blick auf die Herren, die ihr Herz eroberten.

Ben Foster (44)

2007, im Alter von 19 Jahren tauchte die Schauspielerin das erste Mal in die Datingwelt ein. Mit ihrem ersten Freund Ben Foster war sie zwei Jahre zusammen. Foster ist bekannt durch Filme wie «X-Men» oder die Teenie-Komödie «Get Over It».

Ezra Miller (32)

Der mittlerweile verrufene Schauspieler, Ezra Miller, wurde 2010 mehrmals mit Zoë Kravitz auf Partys in New York gesehen, aber aus ihrer Beziehung wurde nie etwas Ernstes. Miller machte in den vergangenen Jahren eher negative Schlagzeilen, unter anderem wegen Körperverletzung.

Chris Pine (45)

Auch wenn die beiden Schauspieler nie etwas bestätigt haben, deuten eine Reihe von Dates in Europa und Amerika im Jahr 2010 auf Ernsteres hin.

Michael Fassbender (48)

In den Jahren 2010 und 2011 wurden Zoë Kravitz und ihr Co-Star aus «X-Men: First Class», Michael Fassbender, miteinander in Verbindung gebracht, nachdem sie sich am Set angeblich näher gekommen seien. Die beiden hätten sich sehr bedeckt gehalten.

Penn Badgley (38)

Anfang der 2010er-Jahre festigte Zoë Kravitz ihren Status als New Yorker «It-Girl» durch ihre Beziehung mit Penn Badgley, bekannt als «Lonely Boy Dan» aus «Gossip Girl».

Drake (38)

Zoë Kravitz und Musiker Drake wurden 2013 küssend bei einem Beyoncé-Konzert gesehen. Ihre Beziehung bestätigten sie jedoch erst 2017, als sie bereits getrennt waren.

George Lewis Jr. (42)

Zoë Kravitz und George Lewis Jr., bekannt unter seinem Künstlernamen «Twin Shadow» lernten sich 2015 kennen, nach dem der Musiker Lenny Kravitz' Band beigetreten war. Ihre Beziehung dauerte bis 2016.

Karl Glusman (37)

Zoë Kravitz und der Schauspieler Karl Glusman waren bereits zwei Jahre liiert, als er ihr 2018 im Wohnzimmer einen Antrag machte. Ein Jahr später, 2019, gaben sie sich in einer glamourösen Zeremonie im Haus ihrer Eltern in Paris das Jawort. Ein Jahr nach der Hochzeit reichte Zoë Kravitz die Scheidung ein.

Channing Tatum (45)

Ihre Beziehung sowie die Verlobung kamen für viele überraschend. Der «Magic Mike»-Star traf die Schauspielerin erstmals 2017, als beide Figuren für den «LEGO Batman Movie» synchronisierten. Es dauerte jedoch weitere vier Jahre, bis sie auf einem Velo im New Yorker East Village zusammen fotografiert wurden. Ohne grosses Aufsehen lösten die beiden ihre Verlobung 2024 auf.

Austin Butler (34)

Zoë Kravitz und Austin Butler, die kürzlich in einem Film gemeinsam vor der Kamera standen, wurden im August 2025 in innigen Momenten miteinander gesichtet. Fans vermuten jedoch, dass es sich um eine PR-Aktion für ihren neuen Film «Caught Stealing» handelt.

Harry Styles (31)

Am Sonntag 24. August 2025, wurde Zoë Kravitz mit Sänger Harry Styles in Rom gesehen. Könnte es sich hierbei um eine neue Romanze handeln?