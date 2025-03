Gala in Genf «Reinas» ist der beste Schweizer Spielfilm des Jahres

Der Film «Reinas» der Filmemacherin Klaudia Reynicke hat am Freitagabend den Schweizer Filmpreis 2025 in der Hauptkategorie «Bester Spielfilm» gewonnen. Die Auszeichnung wurde am Freitagabend vom Bundesamt für Kultur (BAK) in Genf verliehen.

Publiziert: 21:21 Uhr | Aktualisiert: vor 3 Minuten