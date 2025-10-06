135'000 Besucherinnen und Besucher haben die 115 Filme am 21. Zurich Film Festival angeschaut. 40 davon waren Welt- oder Europapremieren. Weltstars wie Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch, Russell Crowe, Colin Farrell und Amanda Seyfried zeigten ihre neuen Filme

Das Zurich Film Festival ist am Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen: Das Goldene Auge. (Archivbild) Foto: Andreas Becker

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schweizer Dokumentarfilmer Moris Freiburghaus gewann mit seinem Regiedebut «I love you, I leave you» in seiner Kategorie das Goldene Auge und gleich noch den Publikumspreis. Die 21. Ausgabe brachte neben den internationalen Werken 16 Schweizer Filme auf die Leinwand, wie die Organisatoren am Montag zum Abschluss nach elf Tagen mitteilten.

Die Stars verliehen dem Festival auf dem Grünen Teppich Glanz. Den Angaben zufolge sorgten sportliche Einlagen für Aufsehen: Russell Crowe beim Tennisturnier des Zurich Summit im Dolder, Wagner Moura tanzend auf dem Grünen Teppich, Franjo von Allmen beim Glambot-Salto, Colin Farrell in der Sauna und die Festivaljury beim Bad im Zürichsee.

Festivaldirektor Christian Jungen zeigte sich zufrieden. Die aktuelle Ausgabe habe eine internationale Ausstrahlung wie nie zuvor gehabt, liess er sich im Abschlusscommuniqué zitieren.