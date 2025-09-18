Am 26. November feiert Yvonne Eisenring mit ihrem ersten Kinofilm Premiere in Zürich. Wer dabei sein will, kann hier noch Tickets ergattern.

Yvonne Eisenring dreht ersten Kinofilm und übernimmt Hauptrolle

Namhafte Schauspieler wie Kevin Dias und Mike Müller wirken mit

Das Jahr 2025 steht unter einem guten Stern für Yvonne Eisenring (37). Ihr erster Kinofilm ist im Kasten und sie hat dafür nicht nur das Drehbuch geschrieben, sie übernahm auch eine der Hauptrollen. Eben noch drehte die Autorin zusammen mit Max Hubacher (31) die letzten Szenen für «Love Roulette» ab, jetzt steht schon bald die Premiere an.

Neben Yvonne Eisenring und Max Hubacher in den Hauptrollen als Liebespaar Charlie und Tom konnten weitere namhafte Schauspieler für den Film gewonnen werden. Kevin Dias (34), bekannt aus der Netflix-Hitserie «Emily in Paris», reiste für Dreharbeiten in die Schweiz und auch Mike Müller (61) und Dominique Devenport (29) sind bei «Love Roulette» mit dabei. Der Liebesfilm handelt von einem Paar in den Dreissigern, das nach langer Beziehung heiraten will. Doch weil sie befürchten, später zu bereuen, sich nicht ausgelebt zu haben, entscheiden sie, die Beziehung für ein halbes Jahr zu öffnen. Bereits im Sommer sprach Eisenring ausführlich über das Projekt und ihre Leidenschaft dafür, jetzt dürfte sich ihr Engagement auszahlen.

Der Vorverkauf für die Premiere in Zürich startete am Donnerstag um 10 Uhr, bereits um 10.22 Uhr waren alle Plätze verkauft. Zwischenzeitlich ist sogar die Webseite zusammengebrochen. «Das ist unglaublich!», sagt Eisenring zu Blick. «Ich bin jetzt schon wahnsinnig nervös, freue mich aber riesig auf den Abend und vor allem darauf, die grossartigen Leute von Cast und Crew wiederzusehen!»

