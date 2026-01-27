Noch nie war Goethes Held so cool

Über 200 Jahre hat Johann Wolfgang von Goethes «Faust» auf dem Buckel – ist aber so aktuell wie nie. Die Alpine Theater Company führt das Stück im leer stehenden Hallenbad von St. Moritz GR auf. Schon der Ort ist also magisch. Regisseurin Felicitas Heyerick (41) macht aus der Hauptfigur einen Leistungsträger, am Punkt seines Lebens, an dem er alles geschafft hat und in eine Sinnkrise schlittert. Der Gelehrte begibt sich auf einen Trip durch die Tiefen und Untiefen der menschlichen Existenz. Mit einem kecken Gretchen, einem Mephisto im Skianzug und vielen Pointen. Am Mittwoch feierte «Faust: Reloaded» Premiere und läuft bis 22. Februar.