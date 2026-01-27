DE
FR
Abonnieren

«Faust» in St.Moritz
Noch nie war Goethes Held so cool

Eine Premiere der besonderen Art: die Bündner Regisseurin Felicitas Heyerick macht aus dem Helden des deutschen Klassikers einen postmodernen Sinnsucher – in einem leeren Hallenbad!
Publiziert: 14:28 Uhr
|
Aktualisiert: 14:44 Uhr
Kommentieren
1/5
Die Geister, die er rief: Alexander Albrecht als Titelheld.
Foto: zVg

Über 200 Jahre hat Johann Wolfgang von Goethes «Faust» auf dem Buckel – ist aber so aktuell wie nie. Die Alpine Theater Company führt das Stück im leer stehenden Hallenbad von St. Moritz GR auf. Schon der Ort ist also magisch. Regisseurin Felicitas Heyerick (41) macht aus der Hauptfigur einen Leistungsträger, am Punkt seines Lebens, an dem er alles geschafft hat und in eine Sinnkrise schlittert. Der Gelehrte begibt sich auf einen Trip durch die Tiefen und Untiefen der menschlichen Existenz. Mit einem kecken Gretchen, einem Mephisto im Skianzug und vielen Pointen. Am Mittwoch feierte «Faust: Reloaded» Premiere und läuft bis 22. Februar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen