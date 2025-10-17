Der frühere Lead-Gitarrist und Mitgründer der Rockband Kiss starb im US-Staat New Jersey. Ace Frehley hatte die legendäre Rockband 1982 verlassen.

Darum gehts Ace Frehley, Ex-Kiss-Gitarrist, stirbt mit 74 Jahren in New Jersey

Kiss wurde 1973 gegründet und war bekannt für spektakuläre Shows

Frehley verfolgte ab 1982 eine Solokarriere

Ace Frehley (†74), der frühere Lead-Gitarrist der Rockband Kiss, ist tot. «Wir sind tief erschüttert und untröstlich», heisst es in einer Mitteilung seiner Familie.

In seinen letzten Momenten hätten die Angehörigen ihm mit liebenden, friedlichen Worten zur Seite gestanden. Er starb demnach in der Stadt Morristown im US-Staat New Jersey. Der Musiker wurde 74 Jahre alt.

Seine Sprecherin Lori Lousararian teilte mit, dass Frehley jüngst in seinem Haus gestürzt sei. Die genaue Todesursache wurde zunächst aber nicht bekannt.

Solo-Karriere ab 1982

Frehley war 1973 ein Mitgründer der legendären Rockband. Kiss machte in den 1970er-Jahren mit wildem Makeup, spektakulären Kostümen und theatralischen Live-Shows Furore.

Damals gehörten neben Frehley der Bassist und Sänger Gene Simmons (76), Sänger und Gitarrist Paul Stanley (73) und Schlagzeuger Peter Criss (79) dazu. Zu den grössten Kiss-Hits zählen unter anderen «I Was Made for Lovin' You», «Rock and Roll All Nite» und «Black Diamond».

Frehley verliess die Band 1982, um eine Solo-Karriere zu starten. 1996 war er bei der höchst erfolgreichen Reunion-Tour von Kiss aber wieder dabei. Zuletzt brachte Frehley 2024 das Rockalbum «10'000 Volts» heraus.