Bob Bryar wurde am Mittwoch tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee gefunden. Zuletzt war er Anfang November lebend gesehen worden.

Ehemaliger My Chemical Romance-Schlagzeuger tot in seinem Haus gefunden

Ehemaliger My Chemical Romance-Schlagzeuger tot in seinem Haus gefunden

Bob Bryar wurde tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee gefunden. Foto: Wikipedia

Auf einen Blick Bob Bryar, ehemaliger Schlagzeuger von My Chemical Romance, ist tot

Bryar wurde am Mittwoch in seinem Haus in Tennessee gefunden

Zuletzt am 4. November lebend gesehen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marian Nadler Redaktor News

Der ehemalige Schlagzeuger der US-amerikanischen Rockband My Chemical Romance, Bob Bryar (†44) ist tot. Er war von 2004 bis 2014 Teil der Band.

Wie Behörden gegenüber «TMZ» mitteilten, wurde Bryar am Mittwoch tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee gefunden. Zuletzt war er am 4. November lebend gesehen worden.

Laut «TMZ» wird kein Fremdverschulden vermutet, da weder Bryars Waffen noch die Musikausrüstung in seinem Haus berührt wurden. Sein Körper soll bereits stark verwest gewesen sein. Seine zwei Hunde wurden in die Obhut des Veterinäramts gegeben. Ein Gerichtsmediziner untersucht derzeit die Todesursache des Rockstars und die Art und Weise, wie er gestorben ist.