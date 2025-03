Bei neuer Anhörung Diddy weist alle weiteren Anklagepunkte zurück

Der US-Rapper Sean «Diddy» Combs hat am Freitag in New York neue Vorwürfe im Zusammenhang mit Sexhandel und anderen schweren Straftaten zurückgewiesen. Er plädierte auf nicht schuldig. Der Prozess gegen den 55-Jährigen beginnt am 5. Mai.

Publiziert: 09:58 Uhr