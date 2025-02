Making-of-Video Irina Beller tanzt für Jubiläumsshow in Riesen-Torte

Irina Beller ist wohl bald wieder im Fernsehen zu sehen. Auf Instagram postet sie ein Video, in dem sie in einer riesigen Torte tanzt. Was genau es damit auf sich hat, verrät sie allerdings noch nicht.

Publiziert: vor 9 Minuten | Aktualisiert: vor 4 Minuten