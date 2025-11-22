Hotel mit John-und-Yoko-Suite wird renoviert

Das berühmte Amsterdam Hilton Hotel schliesst für längere Zeit für eine umfassende Renovierung. Es war Schauplatz einer der skurrilsten Friedensdemos der Geschichte. Hier fand 1969 das legendäre «Bed-in» von Beatle John Lennon und seiner Frau Yoko Ono statt.

Das berühmte Amsterdam Hilton Hotel schliesst für längere Zeit für eine umfassende Renovierung. Hier fand 1969 das legendäre "Bed-in" von Beatle John Lennon und seiner Frau Yoko Ono statt. (Archivbild) Foto: Keystone/AP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gut ein Jahr lang sollen die Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten dauern. Und Fans müssen sich nach Angaben des Hotels keine Sorgen machen. Die John-und-Yoko-Suite bleibe erhalten. Die Suite, in der das Bed-in stattfand, wurde in den vergangenen 56 Jahren zu einer Pilgerstätte für Fans von John Lennon.

Das frisch getraute Brautpaar war am 24. März 1969 mit einem cremefarbenen Rolls-Royce aus Paris in Amsterdam angekommen und legte sich ins Bett. Sieben Tage lang blieben der Beatles-Star und die japanische Konzeptkünstlerin in der Suite 902 des damals relativ neuen Hotels. Und sie luden die Weltpresse ein.

Das Bed-in sollte eine Demonstration gegen den Vietnam-Krieg sein. «Wir bleiben im Bett für den Frieden», sagte Lennon vom breiten Doppelbett aus. Ans Fenster hatten sie Poster geklebt: «Hair Peace» und «Bed Peace». «Wir bringen die Botschaft von Love und Peace», sagte Lennon den Reportern.

Täglich sassen Dutzende Journalisten aus aller Welt auf der Bettkante des berühmten Paares. Auch Fans kamen, sie wollten Autogramme oder brachten Geschenke. Lennon selbst setzte dieser Demo später musikalisch ein Denkmal mit der «Ballad of John und Yoko».