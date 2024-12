1/7 Kinder Schokolade ist ein weltweiter Verkaufsschlager. Foto: Ferrero

Auf einen Blick Matteo Farneti enthüllt: Er war das Gesicht der Kinder-Schokolade

Farneti musste jahrelang schweigen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mit Ferrero

Von 2004 bis 2019 zierte sein Gesicht die Kinder-Schokolade-Verpackungen

Das Gesicht, das jahrelang die Kinder-Schokolade zierte, hat endlich einen Namen. Matteo Farneti (31) aus Bologna, sagt: «Das Kind der Kinder-Schokolade bin ich!» Wie «Bild» berichtet, war sein lächelndendes Gesicht von 2004 bis 2019 auf den Verpackungen zu sehen. Nun bricht Farneti sein Schweigen gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere della Sera».

«Da es Leute gibt, die sich für mich ausgeben, habe ich beschlossen, dem ein Ende zu setzen», erklärt er. «Es ist nicht angenehm zu sehen, wie andere mein Bild zeigen und behaupten, dieses Kind zu sein.» Der Schokoladenhersteller Ferrero bestätigt Farnetis Aussage offiziell: «Das Gesicht des Kindes, das von 2004 bis 2019 auf den Verpackungen von Kinder-Schokolade abgebildet war, ist das von Matteo Farneti.»

Viele gaben sich als Schoggi-Gesicht aus

Damit wird die frühere Annahme widerlegt, dass das englische Model Josh Bateson das Gesicht der Marke war. Farneti erklärt sein spätes Outing mit vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Ferrero. Er durfte keine Interviews geben. An seine Zeit als Kinder-Model hat der 31-Jährige positive Erinnerungen: «In der Zeit, in der ich das Testimonial war, fand ich mich in der Tschechischen Republik, in Norwegen und sogar in Australien wieder.»

Amüsiert erinnert er sich an Schulpausen: «Meine Freunde zogen ihre Schokolade heraus und fragten: ‹Matti, bist du das?›» Heute arbeitet Farneti immer noch als Model und studiert nebenbei Sportmanagement im Fernstudium. Die Enthüllung beendet Jahre der Spekulationen um die Identität des Kinder-Schokolade-Jungen. Farnetis Geschichte zeigt, wie ein Kinderbild zu einer ikonischen Markenidentität wurde. Wie «Bild» schreibt, musste sich Farneti lange gegen Trittbrettfahrer wehren. Nun kann er endlich stolz seine wahre Identität als das Gesicht einer der bekanntesten Süssigkeiten-Marken offenbaren.

Die Bestätigung durch Ferrero verleiht Farnetis Anspruch Glaubwürdigkeit und beendet die Debatte um die Identität des Kinder-Schokolade-Jungen endgültig. Farnetis Geschichte ist ein faszinierender Einblick in die Welt der Kindermodels und zeigt, wie prägend solche frühen Erfahrungen sein können. Von lokaler Berühmtheit in der Schule bis hin zu internationaler Bekanntheit – Farnetis Weg ist einzigartig. Obwohl er heute erwachsen ist, bleibt Farneti der Modelbranche treu.