20-jährige Tessinerin
Naima Acosta ist die neue Miss Universe Switzerland

Naima Acosta ist die neue Miss Universe Switzerland. Sie setzte sich gegen 20 Finalistinnen durch.
Publiziert: vor 29 Minuten
Aktualisiert: vor 25 Minuten
