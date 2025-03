Japanische Touristen haben in China für einen Eklat gesorgt. Foto: DIEGO AZUBEL

Das Aussenministerium in Tokio bestätigte am Freitag entsprechende Berichte japanischer Lokalmedien. Die japanische Botschaft in China habe am 3. Januar bestätigt, dass zwei Staatsbürger von örtlichen Behörden an der Chinesischen Mauer festgenommen worden seien.

Sie «wurden später freigelassen und kehrten im Laufe des Januar nach Japan zurück», teilte das Ministerium mit. Den Berichten zufolge wurde das Paar - beide in den 20ern - sofort festgenommen, als die Frau Fotos von dem Mann mit entblösstem Hinterteil machte. Anschliessend seien beide für rund zwei Wochen festgehalten worden.

«Schändliche Dinge auf meiner Grossen Mauer»

Die Entblössung der unteren Körperhälfte ist den Berichten zufolge in China nicht erlaubt. Demnach sagte das Touristenpaar der japanischen Botschaft, es habe sich um einen Streich gehandelt.

In China löste der Vorfall grosse Empörung aus. Auf der Online-Plattform Weibo wurde ein Beitrag über den Vorfall bis Freitagmorgen mehr als 60 Millionen Mal angesehen. Viel Zuspruch erhielten teils hasserfüllte Kommentare, in denen das japanische Paar heftig kritisiert wurden. Der chinesische Schauspieler Chen Yitian, der mehr als sieben Millionen Follower hat, kritisierte das Touristenpaar dafür, «schändliche Dinge auf meiner Grossen Mauer» begangen zu haben. Andere schlugen vor, dass China keine japanischen Besucherinnen und Besucher mehr ins Land lassen solle.