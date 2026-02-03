In China hat zum chinesischen Neujahrsfest die grösste Reisewelle der Welt begonnen. Viele Chinesen reisen im Februar auch nach Europa.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua meldete, rechnen die Behörden während der diesjährigen Saison mit neuen Rekorden im Bahn- und Flugverkehr. Auf der Schiene werden rund 540 Millionen Passagierfahrten erwartet, im Luftverkehr etwa 95 Millionen.

Das chinesische Neujahrsfest fällt in diesem Jahr auf den 17. Februar. Es läutet nach dem traditionellen Mondkalender das «Jahr des Pferdes» ein. Der offizielle Feiertagszeitraum umfasst neun Tage. Die 40-tägige Reisesaison «Chunyun» begann bereits am Montag und dauert bis zum 13. März.

Insgesamt erwarten die Behörden rund 9,5 Milliarden sogenannte überregionale Passagierbewegungen. Dabei werden einzelne Fahrten gezählt – unabhängig davon, ob dieselbe Person mehrfach reist. Erfasst werden Reisen mit Bahn, Flugzeug, Fernbussen, Schiffen sowie mit dem Auto. Der Strassenverkehr macht mit rund 80 Prozent weiterhin den grössten Anteil aus.

Neben den traditionellen Heimatreisen, bei denen viele Menschen das Fest mit ihren Familien verbringen, hat auch der Tourismus stark an Bedeutung gewonnen.

Besonders gefragt seien Ziele mit Schnee im Norden sowie wärmere Regionen im Süden des Landes, meldete Xinhua. Viele Chinesen reisen zudem ins Ausland, weshalb es rund um das Neujahrsfest regelmässig auch in Europa zu einem erhöhten Besucheraufkommen aus China kommt.