Zoll findet 100'000 Franken Schweizer (81) vergisst Aktienpapiere im Kofferraum

Anfang Juni wurde ein Schweizer am Zoll in Konstanz angehalten – die Frage des Zollbeamten, ob er Barmittel in hoher Summe mit sich führe, verneinte er. Doch siehe da: Im Kofferraum lagen vergessene Aktienpapiere.