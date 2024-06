Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Schweizer Firmen begleichen ihre Rechnungen im europäischen Vergleich sehr pünktlich. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Konkret würden 68,8 Prozent der Schweizer Unternehmen pünktlich ihre Zahlungen leisten, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Payment Studie 2024 von D&B. Die Auswertung untersuchte das Zahlungsverhalten von Unternehmen in über 30 Ländern.

Im europäischen Vergleich zahlen nur noch Unternehmen in Dänemark (94,2%), Polen (82,7%) und den Niederlanden (76,1%) pünktlicher als in der Schweiz. Firmen in südeuropäischen Ländern wie Spanien (46,7%), Italien (41,1%) und Portugal (19,2%) seien indes punkto Zahlungsmoral auf den hinteren Rängen zu finden.

Im Branchenvergleich zeige sich in der Schweiz indes ein differenziertes Bild: Sehr zuverlässig seien Unternehmen aus dem Bau- (75,2%) und Finanzwesen (73,5%), gefolgt vom Grosshandel (63,3%) und dem Einzelhandel (62,9%). Besonders auffällig sei derweil der deutliche Rückgang pünktlicher Zahlungen in den Branchen Spedition und Logistik, Kommunikationsdienstleistungen sowie im Nah- und Fernverkehr.

Gleichzeitig zeige sich weltweit ein Trend, der anhalte: Kleinere Unternehmen zahlen häufig pünktlicher als grosse Konzerne.