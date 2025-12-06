7 Billionen Dollar Umsatz mit Ökowirtschaft

Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Bereits heute kommt das Geschäft mit nachhaltigen Produkten auf ein Volumen von rund 5 Billionen Dollar. Die Ökowirtschaft zählt zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftsbereichen weltweit.
Der WEF-Studie zufolge profitieren viele Unternehmen, die auf klimafreundliche Produkte setzen, von schnellerem Umsatzwachstum, besseren Finanzierungskonditionen und teils höheren Bewertungen an der Börse.
Bereits am Markt etabliert sind Lösungen wie Solar- und Windenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge. Andere Technologien - etwa Wasserstoff oder CO2-Abscheidung - brauchen hingegen noch staatliche Unterstützung, um wettbewerbsfähig zu werden.