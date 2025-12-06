DE
Zahl der Woche
7 Billionen Dollar Umsatz mit Ökowirtschaft

Die grüne Wirtschaft könnte bis 2030 ein weltweites Marktvolumen von über 7 Billionen US-Dollar erreichen. Zu diesem Schluss kommt eine neue Untersuchung des Weltwirtschaftsforums.
Publiziert: vor 15 Minuten
Unternehmen, die auf klimafreundliche Produkte wie Solarpanels setzen, sollen laut einer neuen Studie bis 2030 stark wachsen. (Symbolbild)
Bereits heute kommt das Geschäft mit nachhaltigen Produkten auf ein Volumen von rund 5 Billionen Dollar. Die Ökowirtschaft zählt zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftsbereichen weltweit.

Der WEF-Studie zufolge profitieren viele Unternehmen, die auf klimafreundliche Produkte setzen, von schnellerem Umsatzwachstum, besseren Finanzierungskonditionen und teils höheren Bewertungen an der Börse.

Bereits am Markt etabliert sind Lösungen wie Solar- und Windenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge. Andere Technologien - etwa Wasserstoff oder CO2-Abscheidung - brauchen hingegen noch staatliche Unterstützung, um wettbewerbsfähig zu werden.

