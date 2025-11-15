Im Jahr 2026 werden allen in der Schweiz wohnhaften Personen aus der Umweltabgabe 567 Millionen Franken ausgezahlt, wie das Bundesamt für Umwelt (BAFU) mitteilt. Der Betrag wird über die Krankenkassenprämie verrechnet.

Schweizer erhalten 2026 pro Person knapp 62 Franken aus der Umweltabgabe an die Krankenkassenprämie. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz besteuert klimaschädliche Emissionen - und verteilt die Einnahmen jährlich an die Bevölkerung, Unternehmen und das nationale Gebäudeprogramm. Die Rückzahlungssumme an Privatpersonen stammt aus der CO2-Abgabe, die auf Emissionen von Heizöl- und Erdgasheizungen von Wohnhäusern erhoben wird, sowie aus den sogenannten VOC-Abgaben für Lösungsmittel.

Die Prämie beträgt pro Person knapp 62 Franken. Der Rückerstattungsbetrag liegt damit rund 7 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 15 Jahre, wie die Zahlen des BAFU zeigen.