- Rechenzentren in der Schweiz verbrauchten 2019 2,1 Terawattstunden Strom
- Energieeffizienz durch bessere Kühlsysteme und Hardware kann Kosten senken
- Stromverbrauch von Rechenzentren entsprach 3,6 Prozent des Landesverbrauchs 2019
Einsparungen sind laut der Plattform Energie Schweiz des Bundesamts für Energie unter anderem durch effizientere Kühlsysteme, höhere Betriebstemperaturen, Abwärmenutzung und den Einsatz energieeffizienter Hardware möglich. Damit könnten Unternehmen sowohl den Stromverbrauch als auch die Energiekosten reduzieren.
Laut einer Studie der Hochschule Luzern (HSLU) verbrauchten Rechenzentren in der Schweiz im Jahr 2019 rund 2,1 Terawattstunden Strom. Das entspricht etwa 3,6 Prozent des Landesverbrauchs.