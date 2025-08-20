Israel hat eine neue Militäroperation genehmigt. Das Ziel: Die Einnahme von Gaza-Stadt. In Kürze wird mit einer Mobilisierung von Reservisten gerechnet.

«Wird nie mehr so aussehen wie in der Vergangenheit»

Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa

Darum gehts Israel startet Militäroperation Gideons Streitwagen II in Gaza-Stadt

Ziel: Hamas entwaffnen, Geiseln befreien und Sicherheitszonen sichern

Rund 60'000 Soldaten erhalten Marschbefehle, Einsatzbeginn in zwei Wochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Gideons Streitwagen II: So lautet der Name der neuen Militäroperation der Israelis zur Einnahme von Gaza-Stadt. Verteidigungsminister Israel Katz hat am Dienstag die Vorbereitungen und Durchsetzung für die Operation genehmigt, wie israelische Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise berichten.

Rund 60'000 Soldaten bekommen in den nächsten Stunden Marschbefehle, berichtet der TV-Sender Kan News. Sie müssen aber nicht sofort einrücken. Berichten zufolge müssen sie sich erst in zwei Wochen zum Dienst melden.

Katz sagte «Mit Abschluss der Operation wird Gaza sein Gesicht verändern und nicht mehr so aussehen wie früher.» Man wolle «die Voraussetzungen für ein Kriegsende schaffen, die Freilassung der Geiseln erreichen und die Hamas entwaffnen sowie die Sicherheitszonen sichern».