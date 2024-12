So wenig Frosttage wie im vergangenen Sommer hat es auf dem Jungfraujoch noch nie gegeben. Von Juli bis August sank die Temperatur nur gerade an 20 Tagen unter die Nullgradgrenze, wie Meteoschweiz am Mittwoch bekannt gab.

Im vergangenen Sommer gab es auf dem Jungfraujoch nur etwa halb so viele Frosttage im Vergleich zur langjährigen Referenzperiode. (Archivbild) Foto: PETER KLAUNZER

In der Referenzperiode 1991 bis 2020 wurden auf dem 3571 Meter über Meer gelegenen Jungfraujoch im Mittel rund 43 Frosttage registriert, also mehr als doppelt so viele im Vergleich zum letzten Sommer.

Das Jungfraujoch steht damit nicht alleine da, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) weiter berichtet. So sank auf der 2962 Meter hoch gelegenen Zugspitze in Deutschland sowie dem 3109 Meter hohen Sonnblick in Österreich die Temperatur zwischen dem 5. Juli und dem 8. September nicht mehr unter null Grad. Mit 66 aufeinanderfolgenden Tagen wurde dort laut Meteoschweiz die längste frostfreie Periode seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1886 auf dem Sonnblick respektive im Jahr 1900 auf der Zugspitze verzeichnet.

Das vergangene Sommerhalbjahr war im Alpenraum ohnehin ausserordentlich warm. Die Temperaturen lagen zwischen 0,6 und 2,0 Grad über dem Mittel der Referenzperiode. In den Ostalpen und besonders in Gipfellagen war es sogar der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen, mit Temperaturanomalien von bis zu plus 3,8 Grad über dem langjährigen Mittel.