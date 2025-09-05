Zwei Tunesier wurden in Paris festgenommen, nachdem sie Schmuck im Wert von 10 Millionen Franken aus der Schweiz gestohlen hatten. Einer der Täter versteckte die Beute in seiner Unterhose. Die Männer wurden in Paris verhaftet und angeklagt.

1/2 Zwei Tunesier wurden festgenommen, nachdem sie Schmuck im Wert von 10 Millionen Franken aus der Schweiz gestohlen hatten. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Darum gehts Schmuck im Wert von 10 Millionen Franken aus Schweiz gestohlen

Ein Täter versteckte den Schmuck in seiner Unterhose

Die Beute umfasst Rolex-Uhr, Halsketten, Ohrringe und Edelsteinringe

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Schmuck im Wert von 10 Millionen Franken stamme aus Schweizer Privatbesitz, meldete AFP am Freitag. Einer der beiden mutmasslichen Täter habe ihn bei seiner Festnahme in seiner Unterhose versteckt gehabt. Bei den Verdächtigen handelt es sich demnach um Tunesier. Die beiden Männer seien am Mittwoch unter Anklage gestellt und inhaftiert worden, verlautete aus Kreisen der Pariser Staatsanwaltschaft.

Die Männer hätten gestanden, den Schmuck bei einer Privatperson in der Schweiz gestohlen zu haben. Beim Schmuck handle es sich um eine Rolex-Uhr, Halsketten, Ohrringe und mit Edelsteinen besetzte Ringe. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Wert der Beute vorerst auf 10 Millionen Euro an. Diese Schätzung müsse jedoch eventuell noch angepasst werden.

Die beiden Männer waren am Samstag bei einer Routinekontrolle beim Verlassen des TGV-Bahnhofs Gare de Lyon in Paris festgenommen worden. Neben dem Schmuck hatten die beiden Männer auch eine Trennscheibe bei sich, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.