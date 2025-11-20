DE
Weisse Pracht
Leservideo zeigt Wintereinbruch in Davos

Kälteeinbruch in der Schweiz: Ab Donnerstag ist im Flachland Schnee möglich – erstmals in dieser Saison. Autofahrer werden vor Glättegefahr gewarnt.
Publiziert: vor 6 Minuten
