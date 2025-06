Ein Wasserrohrbruch hat am Sonntagmorgen in Zürich Geröll und Wasser auf Strassen und einer Bahnstrecke verteilt. Auch mehrere Häuser wurden laut Schutz & Rettung Zürich geflutet.

Foto: Schutz&Rettung Zürich

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Wasserrohrbruch ereignete sich kurz nach 6 Uhr oberhalb der Bahnstrecke Oerlikon-Wipkingen in Zürich, wie einer Mitteilung von Schutz & Rettung Zürich auf der Kurznachrichtenplattform X zu entnehmen war.

Mehrere Häuser waren ohne Trinkwasser, Schutz & Rettung musste grossräumige Aufräumarbeiten leisten. Vom Unterbruch der Bahnstrecke war die S-Bahnlinie 24 betroffen.

Am Nachmittag sprach die Rettungsorganisation in einer Mitteilung von einem Grosseinsatz. Mehrere Akteure hätten Hand in Hand zusammengearbeitet, um die Situation zu bewältigen. Eine 40 Zentimeter dicke Transportleitung der Wasserversorgung sei am Morgen geborsten.

Die Berufsfeuerwehr habe die Leitung rasch unterbrechen können. Auch der Betrieb mit öffentlichen Bussen sei an der fraglichen Stelle beeinträchtigt gewesen. Die Keller in acht Häusern seien teilweise «mannshoch» geflutet worden.

Am Sonntagnachmittag dauerten die Aufräumarbeiten noch an. Auch die SBB meldeten auf ihrem Online-Fahrplan weiterhin Ausfälle der S-Bahn-Linie 24 zwischen Zürich-Oerlikon und Zürich-Wipkingen.