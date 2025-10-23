Zwei Glückspilze aus Österreich und Spanien gewinnen bei der Eurodreams-Ziehung monatlich 2222 Franken während fünf Jahren. Die Hauptgewinnchance von 22'222 Franken pro Monat für 30 Jahre blieb ungenutzt.

Foto: SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Glückspilze aus Österreich und Spanien erhalten eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag. Sie haben die sechs Zahlen 8, 17, 20, 21, 24, 31 getippt, nicht aber die Traumzahl 5, wie Swisslos mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein.

Das Spiel wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos für die Deutschschweiz und das Tessin und von der Loterie Romande für die Westschweiz betrieben. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und am Donnerstag statt.