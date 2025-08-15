Bodenpersonal von Ryanair streikt in Spanien

Flugreisende in Spanien müssen sich wegen eines Streiks des Bodenpersonals auf Verspätungen und Probleme einstellen. Beschäftigte von Azul Handling fordern bessere Arbeitsbedingungen. Der Streik könnte bis Jahresende an bestimmten Tagen fortgesetzt werden.

Ryanair-Schalter auf dem Flughafen Palma de Mallorca. Foto: Clara Margais/dpa Foto: CLARA MARGAIS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Flugreisende von und nach Spanien müssen sich wegen eines Streiks des Bodenpersonals auf Verspätungen und Probleme mit dem Gepäck einstellen.

Am Morgen traten Beschäftigte des zu Ryanair gehörenden Unternehmens Azul Handling an den grösseren Flughäfen des Landes in den Ausstand. Flugreisende sollten sich rechtzeitig informieren, ob ihr Flug stattfindet oder Verspätung hat und früher als normal zum Flughafen kommen, da die Gepäckaufgabe und die Sicherheitsprüfung zeitraubender als normal sein könnten.

Streik könnte fortgesetzt werden

Der Streik soll zunächst bis Sonntag dauern und gegebenenfalls jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag bis zum Jahresende fortgesetzt werden. Die Beschäftigten fordern bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Ab Samstag hat auch das Handlingunternehmen Menzies, das für mehrere Fluglinien arbeitet, Streiks an den Wochenenden bis Ende August angekündigt.

Flüge leicht verspätet

Auswirkungen hatte der Streik bei Azul Handling zunächst kaum. Auf den Anzeigen des Flughafenbetreibers Aena im Internet waren für die grösseren Flughäfen nur leichte Verspätungen, jedoch keine Flugausfälle angegeben.

Auch auf Mallorca war die Lage soweit normal. Das liegt unter anderem auch daran, dass es bei Streiks in Spanien eine gesetzliche Verpflichtung für eine Mindestversorgung gibt, was einer faktischen Einschränkung des Streikrechts gleichkommt. Die Gewerkschaft UGT warf der Leitung von Azul Handling zudem Verstösse gegen das Streikrecht vor.