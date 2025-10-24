Eine Auffahrkollision mit fünf beteiligten Fahrzeugen hat am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A1 bei Subingen SO zu Verkehrsbehinderungen geführt. Bei der Kollision erlitt eine Person gemäss Polizeiangaben leichte Verletzungen.

Stau nach Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen auf Solothurner A1

Viel Blechschaden ist beim Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A1 bei Subingen SO entstanden. Foto: Handout Kantonspolizei Solothurn

Darum gehts Unfall auf der A1 Richtung Zürich verursacht Verkehrsbehinderungen

Eine Person wurde leicht verletzt und vor Ort betreut

Fünf Fahrzeuge betroffen, drei davon mussten abgeschleppt werden

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zum Unfall im stockenden Verkehr in Richtung Zürich kam es um 14.55 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Der genaue Unfallhergang werde untersucht.

Beim Vorfall wurde eine Person leicht verletzt und vor Ort von einer Ambulanzbesatzung betreut. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst transportierte drei Fahrzeuge ab. Wegen des Auffahrunfalls kam es während anderthalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der A1 Richtung Zürich.