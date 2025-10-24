Viel Blechschaden ist beim Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der A1 bei Subingen SO entstanden.
Foto: Handout Kantonspolizei Solothurn
Darum gehts
- Unfall auf der A1 Richtung Zürich verursacht Verkehrsbehinderungen
- Eine Person wurde leicht verletzt und vor Ort betreut
- Fünf Fahrzeuge betroffen, drei davon mussten abgeschleppt werden
Zum Unfall im stockenden Verkehr in Richtung Zürich kam es um 14.55 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Der genaue Unfallhergang werde untersucht.
Beim Vorfall wurde eine Person leicht verletzt und vor Ort von einer Ambulanzbesatzung betreut. An den fünf beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Abschleppdienst transportierte drei Fahrzeuge ab. Wegen des Auffahrunfalls kam es während anderthalb Stunden zu Verkehrsbehinderungen auf der A1 Richtung Zürich.