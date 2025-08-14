Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen in Madonna del Piano bei Lugano. Eine 57-jährige Italienerin kollidierte mit einem 76-jährigen Schweizer Töfffahrer, der später im Spital seinen schweren Verletzungen erlag.

Der Mann verstarb im Spital. Foto: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Wie die Tessiner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt, ereignete sich heute kurz am Vormittag kurz vor 9 Uhr in Madonna del Piano bei Lugano ein Verkehrsunfall.

Eine 57-jährige Italienerin, wohnhaft in der Provinz Varese, fuhr auf der Kantonsstrasse in Richtung Ponte Tresa. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte sie gemäss ersten Rekonstruktionen beim Abbiegen zu einer Tankstelle mit einem 76-jährigen Schweizer Töfffahrer.

Im Spital verstorben

Beamte der Kantonspolizei rückten mit Unterstützung der Polizei Malcantone West und Malcantone Ost sowie Einsatzkräften des Lugano Croce Verde und der Rega zum Unfallort aus und flogen den Mann nach der Erstversorgung mit einem Helikopter ins Spital.

Der 76-Jährige erlitt schwere, lebensgefährliche Verletzungen, denen er im Spital erlag.