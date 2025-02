Am Flughafen Zürich haben Mitarbeiter des Bundesamts für Zoll unter anderem den Kopf eines vom Aussterben bedrohten Siam-Krokodils sichergestellt. Im Gepäck eines aus Bangkok einreisenden Mannes fanden sie auch Erektionsförderer ausserhalb der erlaubten Menge.

Kopf von gefährdetem Krokodil am Flughafen Kloten sichergestellt

Verhaftung in Zürich

Mitarbeiter des Zolls fanden im Dezember am Flughafen Zürich unter anderem den Kopf eines gefährdeten Siam-Krokodils. Foto: BAZG/PD

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann sei der Kantonspolizei Zürich übergeben worden, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mit. Weiter fanden die Beamten in seinem Gepäck fünf Messer, zwei davon stellten sich als in der Schweiz illegal heraus. Zudem fanden die Beamten zwei gefälschte Markenuhren.

Die illegalen Messer wurden eingezogen, die Uhren auf Antrag des Markeninhabers vernichtet. Die Erektionsförderer wurden Swissmedic weitergeleitet, der Krokodilkopf dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.

Verhaftet wurde der Mann bereits im Dezember 2024, das BAZG kommunizierte aus verfahrensrechtlichen Gründen erst jetzt.