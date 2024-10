Am Dienstagmittag griff ein Mann im Kreis 11 mehrere Kinder an und verletze sie dabei. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Kurz nach 12 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich wegen eines Gewaltdelikts an der Berninastrasse orientiert. Es wurden drei Kinder verletzt. In diesem Zusammenhang wurde eine tatverdächtige Person festgenommen. Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

