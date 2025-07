Unwetter Trump und First Lady kommen ins Sturzflut-Gebiet nach Texas

US-Präsident Donald Trump reist eine Woche nach Beginn der Sturzfluten in Texas in das Katastrophengebiet. Mit dabei sein wird an diesem Freitag seine Ehefrau und First Lady Melania, wie das Weisse Haus ankündigte.

Publiziert: 08:14 Uhr