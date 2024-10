Um ihre CO2-Emissionen ernsthaft zu reduzieren, brauchen Unternehmen laut einer Studie konkrete Strategien. (Archivbild) Foto: Jens Büttner

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In Deutschland haben nur 83 Prozent der grossen börsenkotierten Konzerne eine Klimastrategie. In Österreich sind es immerhin 95 Prozent.

Insgesamt reduzierten die Unternehmen im Swiss Market Index (SMI) ihre CO2-Emissionen zwischen 2021 und 2023 um 22 Prozent. In Deutschland sanken die Emissionen um 6 Prozent, in Österreich um 19 Prozent. Dies zeige, dass eine konkrete Strategie mit Reduktionsmassnahmen die Grundlage für eine ernsthafte Reduktion klimaschädlicher Emissionen ist, so die Autoren der Studie.

Für die Untersuchung haben die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und das Beratungsunternehmen Kirchhoff Consult die aktuellen Klimabilanzen für das Geschäftsjahr 2023 der Unternehmen aus den Leitindizes DAX40, ATX und SMI analysiert.