Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad ist am Mittwochabend in Riet ZH der Zweiradlenker schwer verletzt worden.

Kurz vor 22 Uhr fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf der Radhofstrasse in Richtung Riet. Als er nach links in die Alte Radhofstrasse einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Winterthur unterwegs war. Durch die heftige Kollision wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste die Radhofstrasse bis gegen 1 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr signalisiert.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Winterthur, die Feuerwehr Neftenbach und die Staatsanwaltschaft Winterthur / Unterland im Einsatz.