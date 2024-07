16-jähriger Motorrad-Fahrschüler stirbt bei Kollision

Ein 16-jähriger Motorrad-Fahrschüler ist in Gossens VD nach einer Kollision mit einem Auto verstorben. Trotz schneller Rettungsmassnahmen erlag er noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Bei einem Unfall im Waadt verstarb am Donnerstag ein Jugendlicher.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 16-jähriger Motorrad-Fahrschüler ist am Donnerstagabend in Gossens VD bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aus noch ungeklärten Gründen verlor der er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Der in der Region wohnhafte Fahrschüler verstarb trotz des raschen Eingreifens der Rettungskräfte noch vor Ort, wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schrieb. Der tödliche Unfall ereignete sich kurz nach 18 Uhr in der Ortschaft Gossens in der nordwaadtländischen Gemeinde Donneloye.

Der Fahrer des Autos, ein 45-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger, und seine Mitfahrerin, erlitten einen Schock. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden. Die Strasse wurde für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt, wie es weiter hiess.