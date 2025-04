Eine 17-Jährige wurde bei einem Unfall in Brunnen SZ schwer verletzt. Foto: Kantonspolizei Schwyz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Sonntagnachmittag kam es kurz vor 14 Uhr auf dem Bahnhofs-Viadukt in Brunnen SZ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad. Ein 34-jähriger PW- Lenker fuhr von Brunnen herkommend über den Viadukt in Richtung Schwyz. Dabei kam es zur Kollision mit einer 17-jährigen Motorradlenkerin, welche in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Die junge Frau wurde beim Unfall erheblich verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Spitalpflege. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Schwyz unter der Telefonnummer 041 819 29 29 zu melden.