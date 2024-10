Ein Kind wurde am Freitagmorgen in Balzers, Liechtenstein, bei einem Verkehrsunfall verletzt. Aufgrund schlechter Lichtverhältnisse übersah ein Autofahrer das Kind auf einem Fussgängerstreifen. Es erlitt eine Gehirnerschütterung und wurde ins Spital gebracht.

Unfall in Balzers FL

Kurz zusammengefasst Kind bei Verkehrsunfall in Balzers verletzt

Schlechte Lichtverhältnisse führten zum Unfall

Unfall ereignete sich kurz vor 7.30 Uhr

Das Kind wurde ins Spital gebracht. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitagmorgen ist in Balzers im Fürstentum Liechtenstein ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach der Erstversorgung wurde es mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht.

Um dem Buben kurz vor 7.30 Uhr das Überqueren der Hauptstrasse «Gagoz» auf einem Fussgängerstreifen zu ermöglichen, hielten zwei von Triesen her kommende Personenwagen an. Ein aus der Gegenrichtung herannahender Autofahrer bemerkte das querende Kind aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse zu spät. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung konnte der Autofahrer einen Zusammenstoss nicht mehr verhindern. Nach ersten Erkenntnissen erlitt das Kind eine Gehirnerschütterung, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Landespolizei unter +423/ 236 71 11 oder info@landespolizei.li zu melden.