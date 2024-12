Unfall in Bad Ragaz SG Polizei fischt Betrunkenen aus der eiskalten Tamina

Ein alkoholisierter Mann ist am Samstagabend in Bad Ragaz SG auf der Dorfpromenade in das eiskalte Wasser der Tamina gestürzt. Der Mann hatte Glück im Unglück: Diverse Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und fischten den 66-Jährigen aus dem Fluss.