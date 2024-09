Unfall am Zinalrothorn Deutscher Bergsteiger (†47) stürzt in den Tod

Ein 47-jähriger deutscher Bergsteiger ist am Zinalrothorn in der Nähe von Zermatt VS etwa 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte, die von seinem unverletzten Kameraden alarmiert worden waren, konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen.