Über 25 Grad Erster Sommertag nördlich der Alpen in Chur gemessen

In Chur GR ist das Thermometer am Samstag kurz vor Mittag zum ersten Mal in diesem Jahr nördlich der Alpen auf über 25 Grad gestiegen. Grund dafür ist der Föhn, wie das Bundesamt für Meteorologie auf X mitteilte.

Publiziert: vor 46 Minuten