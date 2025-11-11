Das Verkehrsunternehmen Flix stockt über die Weihnachtszeit sein Angebot an Fernbussen und -zügen auf. Zum Jahresende hin werden insbesondere auf beliebten Strecken wie von Zürich nach München oder von Köln nach Frankfurt zusätzliche Busse eingesetzt.

Reisende warten auf die Abfahrt eines Flixbusses auf dem Carparkplatz in Zürich. (Archivbild) Foto: WALTER BIERI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Fernbusangebot steigt temporär um insgesamt 20 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Flixbus steuert in der Schweiz insgesamt über 20 Ziele zwischen dem Bodensee und Genf sowie zwischen Basel und Lugano an. Das Flixbus-Streckennetz umfasst insgesamt täglich 400'000 Busverbindungen in rund 3000 Städte in über 40 Ländern.

Zudem gilt ab dem 14. Dezember der neue Fahrplan für den Flixtrain mit höherer Taktung und neuen Zugverbindungen. Flixtrain ist in Deutschland, Österreich und den Niederlanden verfügbar. Mit dem Flixtrain-Winterfahrplan verkehren die Fernzüge des Unternehmens beispielsweise zwischen Frankfurt und Berlin künftig bis zu zehn Mal täglich.