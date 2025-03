Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Nettoumsatz nahm im Gesamtjahr um 4 Prozent auf 24,80 Milliarden Franken zu, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der um die volatilen Frachttarife bereinigte Rohertrag verringerte sich hingegen um 1 Prozent auf 8,67 Milliarden.

Die Ertragskennzahlen entwickelten sich in der Folge leicht schlechter. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 13 Prozent auf 1,65 Milliarden Franken zurück, der Reingewinn um 16 Prozent auf 1,23 Milliarden. Neben dem geringen Rohertrag hätten sich auch Währungseffekte negativ bemerkbar gemacht, so das Unternehmen. Zudem gab es Kosten für Restrukturierungen.

Die so genannte Konversionsmarge, die das Verhältnis von EBIT zum Rohertrag angibt, erreichte 19,1 Prozent nach 21,7 Prozent im Vorjahr. Sie gilt in der Branche als wichtige Kennzahl. Mittelfristig peilt das Unternehmen im Rahmen der «Roadmap 2026»-Strategie einen Wert von 25 bis 30 Prozent an.

Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine Dividende von 8,25 Franken pro Aktie erhalten, nachdem es im Vorjahr 10,00 Franken gab. Die Kennzahlen lagen im Rahmen der Erwartungen der Analystengemeinde.

Bei den einzelnen Sparten erzielte die Seefracht einen 11 Prozent tieferen Rohertrag und einen 16 Prozent tieferen EBIT. Man habe aber die Marktanteile verteidigen können, heisst es in den Unterlagen. In der Luftfracht war die operative Entwicklung ähnlich (Rohertrag -1%, EBIT -14%).

Der Bereich Landverkehre litt derweil unter der schwachen konjunkturellen Entwicklung gelitten, was die Margen geschwächt habe. In der Folge ging der EBIT um 26 Prozent zurück. Im vierten Segment Kontraktlogistik hingegen wurden laut den Angaben die Margen und die Marktanteile gesteigert.

Die Geschäfte haben sich somit alles in allem stabilisiert. Im Vorjahr war bei allen wichtigen Kennzahlen ein deutlich zweistelliger Einbruch verzeichnet worden. Der Nach-Corona-Boom, der dem Logistikkonzern wegen der Lieferengpässe viel Arbeit und Traumrenditen beschert hatte, war damals zu einem Ende gekommen. Die aktuellen Ergebnisse lägen erneut deutlich über den vergleichbaren Zahlen von vor der Pandemie, betonte das Unternehmen in der Mitteilung.

Einen Ausblick will das Unternehmen erst im Rahmen des Investorentages vom 25. März geben. «Insgesamt haben wir im Geschäftsjahr 2024 eine effizientere und breitere Basis zur Realisierung unserer künftigen Ambitionen geschaffen», wurde CEO Stefan Paul im Communiqué aber zitiert. Die verschlankte Organisations- und Vertriebsstruktur habe im zweiten Halbjahr 2024 erste Erfolge gezeigt. Tatsächlich kamen alle wichtigen Kennzahlen im Schlussquartal über jenen des Vorjahres zu liegen.

Der Konzern sei im übrigen «sehr gut» in das neue Geschäftsjahr gestartet, hiess es ausserdem. «Wir sind zuversichtlich, die positive Entwicklung auch 2025 fortführen zu können», lässt sich Verwaltungsratspräsident Jörg Wolle zitieren.