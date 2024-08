Landwirt verunfallt bei Waldarbeiten in Guntmadingen SH tödlich

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Am Mittwochnachmittag (28.08.2024) stürzte in Guntmadingen ein mit Holzarbeiten beschäftigter Landwirt in seinem Traktor eine Böschung hinunter, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Verunfallten feststellen, wie die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Neben Mitarbeitern der Schaffhauser Polizei und des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, standen eine Staatsanwältin, ein Legalinspektor sowie Funktionäre der Feuerwehr NOK im Einsatz.