In Oberrieden ZH kam es am Montag zu einem schweren Unfall, bei dem ein Lastwagen mit einem Kind kollidierte. Die Polizei bestätigt ein Todesopfer.

Unfall in Oberrieden ZH

Die Unfallstelle in Oberrieden ZH.

Janine Enderli Redaktorin News

Tragischer Unfall in Oberrieden ZH: Wie ein Leserreporter berichtet, kam es am Montag in der Zürcher Gemeinde Oberrieden zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Kind.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigte auf Anfrage, dass es beim Unfall ein Todesopfer gegeben habe. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Nachmittags bekannt geben.