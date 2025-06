Im Gegensatz zu den Hotels hat die Schweizer Parahotellerie kein Rekordjahr 2024 erlebt. Die Zahl der Übernachtungen in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Kollektivunterkünften ist gesunken.

Foto: Samuel Golay

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt zählte die Parahotellerie 17,3 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Übernachtungen ausländischer Touristen stiegen derweil um 3,7 Prozent mit 5,8 Millionen. Der Rückgang der Gästen aus der Schweiz von 3,9 Prozent fiel bei 11,5 Millionen Logiernächten jedoch deutlich stärker ins Gewicht als das Plus der Ausländer. Zwei Drittel aller Übernachtungen entfielen damit weiterhin auf die inländische Kundschaft.

Das Gros der Übernachtungen in Parahotellerie fand auch 2024 in kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen statt. Ihr Marktanteil lag bei 40,8 Prozent. Die Nachfrage sank allerdings um 2,2 Prozent auf 7,1 Millionen Logiernächte. Die höchste Nachfrage wurde mit 2,6 Millionen Übernachtungen in der Genferseeregion verzeichnet.

Auch bei den Ferienwohnungen stieg die ausländische Nachfrage 5,5 Prozent auf 2,9 Millionen, während die Übernachtungen von Schweizer Gästen um 6,9 Prozent auf 4,2 Millionen zurückging. Vier Fünftel der ausländischen Übernachtungen kamen von Gästen aus Europa.

Die Zahl der Übernachtungen in Kollektivunterkünften blieb mit 5,4 Millionen stabil. Gäste aus der Schweiz generierten 4,4 Millionen Logiernächte (-0,3 Prozent), aus dem Ausland stammten 1,0 Millionen Logiernächte (+0,7 Prozent). Drei Viertel der ausländischen Gäste kamen aus Europa. Die Ostschweiz war mit 1,5 Millionen Übernachtungen die meistgebuchte Grossregion.

Auf den Schweizer Campingplätzen wurden 2024 insgesamt 4,8 Millionen Logiernächte gezählt - ein Minus von 2,0 Prozent. Der Rückgang war auch hier auf die inländische Nachfrage zurückzuführen, die um 4,8 Prozent auf 2,9 Millionen Logiernächte fiel. Die ausländische Nachfrage legte hingegen um 2,7 Prozent auf 1,9 Millionen Übernachtungen zu.

Trotz des Rückgangs in der Parahotellerie legten die touristischen Übernachtungen in der Schweiz 2024 insgesamt zu. Inklusive der 41,8 Millionen Hotelübernachtungen wurden 60,1 Millionen Logiernächte verzeichnet - ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Nachfrage aus dem Ausland stieg um 4,8 Prozent auf 27,8 Millionen Übernachtungen. Die Zahl der Übernachtungen von Schweizer Gästen sank hingegen um 1,4 Prozent auf 32,4 Millionen.