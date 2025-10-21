Mehr als zwei Jahre nach den Ereignissen befasst sich die Zweigstelle Moutier des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland mit einem Mordfall. (Symbolbild)
- Der Angeklagte gab insgesamt fünf Schüsse auf das Opfer ab
- Der Täter stellte sich noch am selben Tag in Basel
- Das Urteil wird am 4. November von einem fünfköpfigen Gericht verkündet
Der Angeklagte gab insgesamt fünf Schüsse auf das Opfer ab. Nach der Tat floh der Mann. Die Polizei leitete sofort eine Grossfahndung ein. Der flüchtige Täter stellte sich schliesslich am selben Tag an einer Zollstation in Basel.
Der Angeklagte, der in Hand- und Fussfesseln vor Gericht erschien, muss sich wegen Mordes, allenfalls vorsätzlicher Tötung sowie weiteren Delikten verantworten. Das Urteil des fünfköpfigen Kollegialgerichts wird am 4. November bekannt gegeben. Auf Mord steht eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren.