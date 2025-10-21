Seit Dienstag steht in Moutier ein Mann vor Gericht, der 2023 den neuen Lebensgefährten seiner Frau bei einer Tankstelle in Sonceboz erschossen haben soll. Laut Anklageschrift ertrug es der Ehemann nicht, dass sich seine Frau scheiden lassen wollte.

Mann wegen Mordes am neuen Lebenspartner seiner Frau vor Gericht

Mehr als zwei Jahre nach den Ereignissen befasst sich die Zweigstelle Moutier des Regionalgerichts Berner Jura-Seeland mit einem Mordfall. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Der Angeklagte gab insgesamt fünf Schüsse auf das Opfer ab

Der Täter stellte sich noch am selben Tag in Basel

Das Urteil wird am 4. November von einem fünfköpfigen Gericht verkündet

Der Angeklagte gab insgesamt fünf Schüsse auf das Opfer ab. Nach der Tat floh der Mann. Die Polizei leitete sofort eine Grossfahndung ein. Der flüchtige Täter stellte sich schliesslich am selben Tag an einer Zollstation in Basel.

Der Angeklagte, der in Hand- und Fussfesseln vor Gericht erschien, muss sich wegen Mordes, allenfalls vorsätzlicher Tötung sowie weiteren Delikten verantworten. Das Urteil des fünfköpfigen Kollegialgerichts wird am 4. November bekannt gegeben. Auf Mord steht eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren.