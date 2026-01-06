Ein Deutscher ist am Sonntag in Gimmelwald bei einem Basejump tödlich verunglückt. Der Mann prallte nach einem Sprung von der Nepalbrücke gegen das Gelände. Die Kantonspolizei Bern ermittelt die genaue Ursache.

Darum gehts Deutscher (†28) stirbt bei Basejump in Gimmelwald bei Lauterbrunnen BE

Unfallgrund ungeklärt: Kollision mit Gelände nach Sprung von Nepalbrücke

Ein Basejumper ist am Sonntagmittag bei einem Sprung in Gimmelwald (Gemeinde Lauterbrunnen BE) tödlich verunglückt. Die Einsatzkräfte fanden den Mann leblos unterhalb der Absprungstelle, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen 28-jährigen Deutschen. Er war in Begleitung eines Kollegen von der Nepalbrücke gesprungen und aus noch ungeklärten Gründen mit dem Gelände kollidiert.

Im Einsatz standen auch Helikopter von Air-Glaciers und Rega sowie Fachleute der Alpinen Rettung Schweiz. Die Kantonspolizei Bern ermittelt unter der Leitung der Bundesanwaltschaft.