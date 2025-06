Am Sonntag prallte ein Velofahrer in Epesses VD in ein Auto. Er wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Der Mann erlag seinen Verletzungen im Spital. Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Janine Enderli Redaktorin News

Tödlicher Unfall in der Waadt: Wie die Kantonspolizei Waadt in einer Mitteilung schreibt, fuhr eine 47-jährige Autofahrerin am Sonntag in Richtung Lausanne. Beim Ortsausgang Epesses musste die Schweizerin wegen eines entgegenkommenden Postautos stark abbremsen. Ein hinter ihr fahrender Velofahrer (†51) konnte nicht mehr anhalten und prallte in die Heckklappe des Fahrzeuges.

Durch die Kollision wurde der Schweizer schwer verletzt und anschliessend ins Spital gebracht. Dort erlag er am frühen Sonntagabend seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Für die Zwecke des Einsatzes wurde die Strasse bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt.