Zu seinem 90. Geburtstag war der Künstler Daniel Spoerri letztmals 2020 in einer Ausstellung im Tinguely Museum in Basel prominent vertreten. Bekannt geworden ist er damit, dass er aus Essen Kunst machte. Am Mittwoch ist er mit 94 Jahren in Wien gestorben. (Archivbild)

Foto: HERBERT NEUBAUER