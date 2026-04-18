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Timmy hat Chancen: Tierärztin gibt Update an Pressekonferenz
Tierärztin gibt Update zu Timmy
«Er hat eine reelle Chance»
«Wir sind uns einig, dass der Wal eine reelle Chance hat», bestätigt die Tierärztin auf eine Reporter-Frage. Das werde auch von mehreren Experten bestätigt.
Publiziert: 18:41 Uhr
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