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Tierärztin gibt Update zu Timmy
«Er hat eine reelle Chance»

«Wir sind uns einig, dass der Wal eine reelle Chance hat», bestätigt die Tierärztin auf eine Reporter-Frage. Das werde auch von mehreren Experten bestätigt.
Publiziert: 18:41 Uhr
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